Роб Бауер: Є всі причини вважати, що Україна здатна досягти успіху у війні з росією

Українська армія потребує не лише великої кількості зброї, але й людей. Тому необхідно провести додаткову мобілізацію. Про це сказав керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на безпековому форумі у Києві.
"Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоб замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється", – заявив Бауер.
Адмірал закликав не думати песимістично про здатність України виграти війну та наголосив на подальшій підтримці Києва. Він нагадав, що песимісти не перемагають у війнах.
"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, то ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", – підкреслив він.
Бауер вважає, якщо подивитися на факти, то є всі причини вважати, що Україна здатна досягти успіху у війні з росією.
"Єдине, що вам потрібно – це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це справді змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", – визнав він.
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