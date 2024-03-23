Данілов: Ми не збираємося ні в кого питати, що атакувати на території росії

Україна самостійно прийматиме рішення стосовно знищення легітимних військових цілей на території рф.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Київського безпекового форуму розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
“Стосовно нашої війни (і тут ключове словосполучення - “нашої війни“), ми не збираємося ні в кого питати, що атакувати на території росії”, - сказав він. відповідаючи на запитання про те, ніби США звернулися до українських спецслужб із проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які негативно впливають на глобальний ринок пального.
Данілов наголосив, що “ми нищитимемо росіян там, де будемо знаходити”.
“Те, що стосується військово-промислового комплексу російської федерації, то ми ні в кого не питатимемо дозволу”, - зазначив секретар РНБО.
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