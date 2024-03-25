Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Кудрицький: Атаки росіян по енергосистемі України за останні дні призвели до €90-100 млн збитків

94

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"За попередніми підрахунками, чек за збиток, який ми пред'явимо ворогові за останні атаки, сягає щонайменше €90-100 млн, якщо говорити тільки про високовольтне обладнання "Укренерго", - написав Кудрицький у своєму фейсбуці.

Він повідомив, що енергетики готувалися до ударів: формували склад обладнання та матеріалів, а також тренували персонал.

За його словами, дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими.

В регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, ліквідацією наслідків атак та відновленням займається 10 мобільних ремонтних бригад, фахівців експлуатаційного персоналу підстанцій і ліній, підрядні організації. Сотні висококваліфікованих енергетиків працюють цілодобово над поверненням світла в домівки українців.

"Складна ситуація залишається в 3 областях. На Харківщині ми разом з фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як заживити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут", - повідомив Кудрицький.

У Дніпропетровській та Одеській областях подекуди діють обмеження енергопостачання, застосовані Диспетчерським центром "Укренерго". За словами голови "Укренерго", це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіоні. Крім того, ремонтні бригади працюють над поверненням стабільного енергоживлення, це може зайняти декілька днів.

Також Кудрицький зазначив, що в регіонах, де поступово повертається енергоживлення, дуже важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання та не вмикати всі електроприлади одразу.

"Це допоможе не створювати надмірне навантаження на енергосистему, яка все ще відновлюється після масованих атак. Відповідно, наші ремонтні бригади зможуть зробити свою роботу швидше", - пояснив він.

Укренерго, Кудрицький
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 25 марта 2024
Воскресенье, 24 марта 2024
Суббота, 23 марта 2024
Пятница, 22 марта 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023