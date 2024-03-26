Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель засудив масовані ракетні удари рф по українських містах протягом останнього тижня, назвавши їх воєнними злочинами.
Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter (X) вдень 25 березня, після атаки на Київ найновішими російськими ракетами ЗМ22 "Циркон".
Від імені Євросоюзу Боррель засудив усі ракетні удари по українських містах, що відбулися протягом останнього тижня.
"росія використала близько 190 ракет, щоб цілити по цивільних і руйнувати енергетичну інфраструктуру, позбавляючи звичайних людей базового доступу до електроенергії та опалення. Це воєнні злочини", – заявив він.
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