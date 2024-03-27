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Генпрокурор: росія утримує в заручниках понад 10 тисяч цивільних українців

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росія утримує в заручниках понад 10 тисяч цивільних українців. Наразі українські інституції працюють над створенням відповідного реєстру.

Як пише lb.ua, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, більше 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд. Робота по створенню реєстру ведеться на рівні уряду. Є декілька інституцій, які до цього причетні", — зазначив генпрокурор.

На думку Костіна, важливою була б резолюція Генасамблеї ООН з цього питання, щоб застосовувати тиск на росію, щоб звільнити українських цивільних і повернути додому.

"Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня – відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічній тій, яка займається поверненням наших дітей", — наголосив він.

Наразі генпрокуратура працює над притягненням до відповідальності тих, хто винен в депортації цивільних і незаконному їх утримання на тимчасово окупований території та території країни-агресора.

Костін додав, що у кримінальних провадженнях ідентифіковано 5600 осіб, які постраждали від катувань і жорстокого поводження окупантів.

“Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій. Закликаємо всіх, хто має хоч якусь інформацію, повідомляти про це правоохоронцям”, – додав генпрокурор.

Костін
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