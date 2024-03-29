Юсов: Кожен масований ракетний удар росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх "ударами відплати". Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.
За його словами, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.
Він зазначив, що дуже дивно говорити про те, що Росія завдає "удари у відповідь", оскільки диктатор володимир путін веде загарбницьку війну.
"Якщо говорити чисто з технічної точки зору, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями", – сказав Юсов.
Спікер відомства підкреслив, що якби одного дня стався вибух на підприємстві в росії, а наступного дня — масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.
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