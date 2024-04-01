Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов поділився інформацією про поточний стан стратегічної авіації росії. За його словами, літаки Ту-160 ніхто не бачив на бойових завданнях уже досить давно. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
«Усе, що росіяни роблять, – це виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати і випускати ракети. Щодо Ту-95, усі ж бачать, уся їхня діяльність – це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід», – сказав він.
Згідно з його заявою, протягом тривалого часу спостерігається відсутність літаків Ту-160 у рамках бойових місій.
Глава розвідки розповів, що літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22.
«Проблеми великі є в них. Вони у своїх документах, особливо щодо Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їхній ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації. А що стосується років авіації. Так а яка в нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання», – сказав Буданов.
Буданов також підкреслив, що для ракетних запусків використовують виключно літаки Ту-95, тоді як Ту-160 залишаються в резерві для збереження їхніх ресурсів.
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