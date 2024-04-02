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Костін: Досліджуємо російські воєнні злочини на Київщині як можливі елементи геноциду

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Досліджуємо воєнні злочини на Київщині як можливі елементи геноциду, який росія намагається вчинити проти українського народу. Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ми досліджуємо ці злочини як можливі елементи геноциду, який росія намагається вчинити проти українського народу. Зокрема, прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових вбивств у Бучі у лютому-березні 2022 року. Це провадження налічує 268 кримінальних правопорушень щодо вбивств понад 350 цивільних осіб, які потенційно можуть бути віднесені до геноцидальних", - сказав Генпрокурор.

Він наголосив, що завдання прокурорів – проаналізувати ці провадження та відповісти на питання – які злочинні діяння мають всі необхідні елементи, що дозволять кваліфікувати ці окремі злочини, як частину великої кампанії зі знищення української нації – геноциду. Повну картину цих злочинів ми побачимо лише після звільнення всіх окупованих територій.

За його словами, наразі задокументовано понад 20 тисяч воєнних злочинів, з яких 13 тисяч були вчинені під час окупації. Внаслідок цих злочинів загинуло 2406 осіб, 1030 осіб отримали поранення.

За скоєння цих злочинів повідомлено про підозру 193 особам. Завершено розслідування і скеровано до суду обвинувальні акти щодо 130 осіб. Вже є вироки 25 особам.

Також повідомлено про підозру 146 особам, причетним до вчинення воєнних злочинів у Бучанському районі. Серед них 55 осіб, які безпосередньо підозрюються у вчиненні злочинів в м. Буча. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 89 осіб, 26 з яких – щодо злочинів у м. Буча. Засуджено 22 особи, 10 з них – за злочини в м. Буча.

За словами Андрія Костіна, масовість та спланованість злочинів на Київщині свідчить про геноцидні наміри країни-терориста.

Костін
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