Костін: Досліджуємо російські воєнні злочини на Київщині як можливі елементи геноциду

Досліджуємо воєнні злочини на Київщині як можливі елементи геноциду, який росія намагається вчинити проти українського народу. Про це заявив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ми досліджуємо ці злочини як можливі елементи геноциду, який росія намагається вчинити проти українського народу. Зокрема, прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових вбивств у Бучі у лютому-березні 2022 року. Це провадження налічує 268 кримінальних правопорушень щодо вбивств понад 350 цивільних осіб, які потенційно можуть бути віднесені до геноцидальних", - сказав Генпрокурор.

Він наголосив, що завдання прокурорів – проаналізувати ці провадження та відповісти на питання – які злочинні діяння мають всі необхідні елементи, що дозволять кваліфікувати ці окремі злочини, як частину великої кампанії зі знищення української нації – геноциду. Повну картину цих злочинів ми побачимо лише після звільнення всіх окупованих територій.

За його словами, наразі задокументовано понад 20 тисяч воєнних злочинів, з яких 13 тисяч були вчинені під час окупації. Внаслідок цих злочинів загинуло 2406 осіб, 1030 осіб отримали поранення.

За скоєння цих злочинів повідомлено про підозру 193 особам. Завершено розслідування і скеровано до суду обвинувальні акти щодо 130 осіб. Вже є вироки 25 особам.

Також повідомлено про підозру 146 особам, причетним до вчинення воєнних злочинів у Бучанському районі. Серед них 55 осіб, які безпосередньо підозрюються у вчиненні злочинів в м. Буча. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 89 осіб, 26 з яких – щодо злочинів у м. Буча. Засуджено 22 особи, 10 з них – за злочини в м. Буча.

За словами Андрія Костіна, масовість та спланованість злочинів на Київщині свідчить про геноцидні наміри країни-терориста.