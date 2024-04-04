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У ДОТ розповіли, скільки коштів було заощаджено на закупівлях для ЗСУ

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За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу (ДОТ) уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд гривень, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд гривень, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд гривень.

Економія за перший квартал становила 3 млрд гривень порівняно з цінами до початку роботи ДОТ. Зокрема, економія за напрямом речового майна - 450 млн гривень, за напрямом пально-мастильних матеріалів - 2,6 млрд гривень.

Загалом Збройним силам України вже поставлено 37% з обсягу закупленого, додали в Державному операторі тилу.

ЗСУ, ДОТ
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