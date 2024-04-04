У ДОТ розповіли, скільки коштів було заощаджено на закупівлях для ЗСУ

За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу (ДОТ) уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба ДОТ.
З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд гривень, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд гривень, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд гривень.
Економія за перший квартал становила 3 млрд гривень порівняно з цінами до початку роботи ДОТ. Зокрема, економія за напрямом речового майна - 450 млн гривень, за напрямом пально-мастильних матеріалів - 2,6 млрд гривень.
Загалом Збройним силам України вже поставлено 37% з обсягу закупленого, додали в Державному операторі тилу.
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