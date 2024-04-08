Зеленський: Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає

Президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів України посилити допомогу засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні.
Президент зазначив, що українська влада шукає можливості краще захистити небо Харкова та інших міст, які постійно потерпають від російських ударів, що є завданням і для військових, і для дипломатів.
"Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. Світ нарешті має почути біль, якого росія завдає Харкову, Куп’янську, містам Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, багатьом українським громадам.
У світі є системи ППО, які можуть допомогти, потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - наголосив Зеленський, окремо подякувавши країнам, які вже зробили значний внесок у захист українського неба.
"Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати щонайменш по всьому східному флангу НАТО", – додав Зеленський.
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