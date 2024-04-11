Українцям розповіли про наявність вакансій на ринку праці України

В Україні на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерувала категорія "Сфера обслуговування". Однак з вересня незмінним лідером була "Робочі спеціальності, виробництво".
Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на портал Work.ua повідомив Obozrevatel.
У березні розподіл вакансій виглядав так:
Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Медицина, фармацевтика".
В Україні у березні розмір середньої зарплати становив 20 тис. грн, повідомив Obozrevatel.
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