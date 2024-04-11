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Українцям розповіли про наявність вакансій на ринку праці України

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В Україні на ринку праці найбільшу кількість вакансій генерувала категорія "Сфера обслуговування". Однак з вересня незмінним лідером була "Робочі спеціальності, виробництво".

Як пише gazeta.ua, про це з посиланням на портал Work.ua повідомив Obozrevatel.

У березні розподіл вакансій виглядав так:

  • "Сфера обслуговування" - 17 722 вакансій, +10% до лютого;
  • "Робочі спеціальності, виробництво" - 17 283, +7%;
  • "Продаж, закупівля" - 14 348, +2%;
  • "Роздрібна торгівля" - 11 909, +6%;
  • "Логістика, склад, ЗЕД" - 9 822, +3%;
  • "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" - 9 781, +14%;
  • "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" - 9 348, +6%;
  • "Транспорт, автобізнес" - 8 143, +6%;
  • "Медицина, фармацевтика" - 7 352, +6%;
  • "Бухгалтерія, аудит" - 7 328, +3%.

Також підвищили свої позиції у цьому рейтингу категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Медицина, фармацевтика".

В Україні у березні розмір середньої зарплати становив 20 тис. грн, повідомив Obozrevatel.

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