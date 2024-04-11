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Генштаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми були розглянуті в окремому законопроєкті

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Через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

«Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато», – сказав речник Міноборони.

Лазуткін також зазначив, що варто пам'ятати про ескалацію та агресію Росії. Зокрема, окупанти ведуть наступ практично по всій лінії фронту.

«Наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом восьми місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації», – пояснив він.

За словами речника, усі рішення побудовані на «уникненні негативного впливу на обороноздатність країни».

Міноборони, Лазуткін
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