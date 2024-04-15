Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Настенко: Зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило сіру зону на зону смерті

160

Безпілотники заполонили небо України, значною мірою паралізувавши поле бою що українські та російські війська практично не мають можливості пересуватися на фронті, не будучи поміченими і підірваними.

Про це пише The Washington Post, передає УНН.

За словами Олександра Настенка, командира підрозділу безпілотників Code 9.2 у 92-й бригаді українських військ, зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки від "нульової лінії", яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті".

За його словами, ті, хто наважиться пересуватися вдень або вночі під пильним поглядом ворожих безпілотників, "гинуть відразу".

Безпілотники, розгорнуті в Україні, змінили сучасну війну - і від самого початку дали українським військам перевагу на полі бою, де вони постійно перебувають у меншості та поступаються чисельністю. "Це еволюція нашого виживання", - сказав Настенко.

Але росіяни швидко підхопили цю ідею і почали масово виробляти свої власні дрони.

Найпоширенішими є FPV безпілотники, якими зазвичай керує пілот, який одягає гарнітуру і тримає в руках пульт дистанційного керування.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, - це бліцкриг безпілотної війни", - каже Ендрю Коте, начальник штабу компанії BRINC Drones, розташованої в Сіетлі, яка відправляє обладнання в Україну. За словами Коте, безпілотники в Україні змінюють ситуацію так само, як танки в Першій світовій війні. "Це досить патова ситуація, - сказав він, - тому що якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості, на вас будуть полювати".

Як пише видання, така велика кількість безпілотників, багато з яких оснащені тепловізорами, що працюють вночі, скоротило простір, яким війська можуть безпечно пересуватися, не будучи поміченими. Це призвело до великих втрат і останніми місяцями значною мірою завадило обом сторонам здійснити серйозні прориви.

«Ці умови - у поєднанні з широко поширеними мінними полями і нестачею боєприпасів і солдатів - тепер роблять практично неможливим для України відвоювати цілі ділянки території, як це було у 2022 році», - йдеться у статті Washington Post.

Раніше під час російського вторгнення українські війська покладалися на артилерію, щоб знищити такі важливі цілі, як російські танки, і зупинити просування росії. Тепер же гостра нестача 155-міліметрових снарядів означає, що навіть якщо безпілотники виявлять десятки цілей, атаковані будуть лише деякі з них.

The Washington Post, дрони
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 15 апреля 2024
Воскресенье, 14 апреля 2024
Суббота, 13 апреля 2024
Пятница, 12 апреля 2024
Четверг, 11 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023