Юсов: Маємо дані щодо людей віком старше 70 років, які стали жертвами насильницьких зникнень

Україна має дані щодо майже 2 тисяч людей віком старше 70 років, які стали жертвами насильницьких зникнень.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час заходу "Цивільні в незаконному утриманні росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення".

За його словами, за даними правозахисних організацій і партнерів, офіційно визнано, що понад 14 тисяч цивільних осіб перебувають у полоні держави-агресорки російської федерації. При цьому, зазначив Юсов, ця кількість може бути набагато більшою.

"І також (є дані про – ред.) близько 2 тисяч жертв насильницьких зникнень старше 70 років", – сказав Юсов.

Він поінформував, що наразі МКЧХ підтвердив 868 випадків перебування цивільних осіб у місцях несвободи в росії. Водночас Юсов зазначив, насправді ця цифра є набагато більшою – у рази.

"Але сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб... це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку рф", – наголосив представник ГУР.