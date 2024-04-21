Президент Євроради: Схвалення США допомоги посилає кремлю чіткий сигнал про подальшу підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що схвалення Палатою представників США допомоги Україні посилає кремлю чіткий сигнал про подальшу підтримку України з боку західних союзників.
"Я вітаю голосування Палати представників США, яке затвердило давно назрілий найважливіший пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів США. Це посилає кремлю чіткий сигнал: ті, хто вірить у свободу і статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - написав він у соцмережі X у суботу, 20 квітня.
Нагадаємо, Палата представників США (нижня палата Конгресу США) в суботу підтримала законопроект про надання допомоги Україні. За - 311 голосів.
Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.
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