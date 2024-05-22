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Укренерго: Українці мають готуватися до відключення світла і влітку і взимку

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Українці мають готуватися до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Адже в холодну пору року споживання електроенергії зростає. Про це повідомляє голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що українці мають на побутовому рівні готуватися до того, що і влітку, і взимку можливі відключення світла.

"Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться", - сказав Кудрицький.

Укренерго, Кудрицький
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