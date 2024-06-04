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У 2024 році Укрзалізниця збільшила вантажоперевезення на 30%

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За період з січня по травень 2024 року Укрзалізниця транспортувала 75,4 мільйона тонн вантажів, що на 30% перевищує показники того ж періоду минулого року.

Пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

"Забезпечуємо стабільну роботу та перевозимо у повному обсязі комерційні вантажі. За підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За 5 місяців 2024 року перевезено:

  • у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);
  • на експорт — 38 млн тонн (+57%);
  • на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).

За обсягами перевезень у січні-травні 2024 року лідерами стали:

  • залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;
  • зернові вантажі — 18,8 млн тонн;
  • кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;
  • мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.
Укрзалізниця
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