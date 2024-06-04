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Міненерго: Новий тариф для населення покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії

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Новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні.

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає пресслужба відомства.

За її словами, додаткові кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу на електроенергію для населення, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", – зауважила заступниця міністра.

Вона наголосила, що підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Гринчук нагадала, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Гринчук підкреслила, що тариф для населення 4,32 грн за кВт*год покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

"Діючий тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт*год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години складає більше 7,5 грн", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що літо буде складним періодом, адже значний обсяг генерації пошкоджено або повністю знищено, і потрібен час на відновлення.

Проте, як вважає Гринчук, завдяки вчасному підвищенню тарифу, а також допомозі міжнародних партнерів енергетики мають можливість максимально підготувати систему до зими.

"Ремонтна кампанія триває 24/7, енергетики працюють цілодобово. Це дає нам надію на те, що восени та взимку ситуація зміниться на краще", - переконана Гринчук.

Гринчук
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