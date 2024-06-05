Українцям, які отримують субсидії, після підвищення тарифу на світло не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду України для перерахунку. Розмір субсидії перерахують автоматично.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Повідомляється, що через зростання тарифу на електроенергію буде автоматично перераховано розмір субсидії:
«Отримувачам вже призначених субсидій не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду України для здійснення перерахунку розмірів виплат», – йдеться у повідомленні.
Постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» передбачено, що перерахунок житлового субсидії в межах громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін та тарифів на ЖКП.
У ПФУ зазначили, що суму перерахованої субсидії буде відображено у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.
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