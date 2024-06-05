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Financial Times: Країни НАТО готують трьохетапний процес реагування на ймовірні інциденти з рф

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У зв'язку зі зростанням російської компанії загроз заходу, включаючи спроби диверсій в Європі, в країнах НАТО готують трьохетапний процес реагування на ймовірні інциденти. Про це пише Financial Times і передає УНН.

Захід серйозно розглядає широкий спектр російських загроз, який включає як поширення дезінформації, так і диверсії в країнах Європи. У зв'язку з цим влада західних країн готується реагувати на непряму агресію, використовуючи три типи відповідних кроків.

1) у НАТО готові визнати і викривати публічно гібридні атаки рф. На початку травня Радою НАТО заявлено попередження про російську гібридну кампанію.

2) в Європі готуються посилювати захист критичної інфраструктури, в тому числі однією з найбільш важливих складових цього завдання є захист інформаційні системи від кібератак; також посилюється інформування населення про ризик дезінформаційних кампаній.

3) відповідні дії проти росії. У цьому сенсі показовим є приклад Чехії, - рішення про обмеження пересувань російських дипломатів. Разом з тим, чеські спецслужби стежити за підозрілими дипломатами за межами своєї території не можуть, зазначає FT.

Крім того, в країнах НАТО розглядають інформаційну роботу, головною метою якої є продемонструвати громадянам всередині росії ступінь витрат, що проявляються через війну в Україні.

"Якщо ви середньостатистичний росіянин, не повинно пройти і дня, щоб вам не нагадали про величезну кількість втрат, які зазнали російські війська", — припустив Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту США, який нині працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Financial Times, Європа
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