Байден та Макрон підтримали ідею передачі Україні доходів від заморожених російських активів

Президенти США та Франції обговорили питання використання заморожених активів рф для підтримки України.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Відомо, що за підсумками зустрічі президент США Джо Байден та лідер Франції Еммануель Макрон підтримали ідею передачі Україні доходів від заморожених російських активів.
Відтак лідери обох країн зобов'язуються підтримувати ідею щодо передачі на користь України прибутку від російських активів, яка була запропонована та схвалена раніше в ЄС.
«Президенти зобов'язуються підтримувати зусилля в рамках ЄС та G7, спрямовані на повернення надзвичайних прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України, відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів прийняття рішень», – зазначають у повідомленні.
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