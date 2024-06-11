АТЕШ: окупанти у Криму отримали наказ на евакуацію сімей

Загарбники з протиповітряної оборони збройних сил рф отримали наказ на евакуацію сімей із тимчасово окупованого Криму. При цьому зс рф створюють нові мобільні групи ППО, що вказує на стратегічну переорієнтацію.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів почати евакуацію своїх родин у військові містечка Південного військового округу", – йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття.

Разом із тим, за даними "АТЕШ", збройні сили рф створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2.

"Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму", – додали партизани.