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окупанти у Криму "націоналізували" майно Яценюка і Джамали та її родичів

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Глава підконтрольного рф парламенту Криму володимир константинов заявив про "націоналізацію" майна екс-прем'єра України Арсенія Яценюка, співачки Джамали та її родичів Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на росЗМІ, пише УНН.

Зокрема, йдеться про земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті, оформлені на родичів виконавиці.

"Останнім рішенням депутатів під націоналізацію також потрапили активи Арсенія Яценюка - бенефіціара компанії "Антей 2012", - сказав константинов.

За словами голови парламенту, вилучено навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку в Ялті, які раніше належали колишньому українському прем'єру.

Раніше російська влада Криму стверджувала, що виручила від продажу "націоналізованого" майна українських громадян у Криму 1,7 мільярда рублів.

Джамала, Крим, Яценюк
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