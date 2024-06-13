окупанти у Криму "націоналізували" майно Яценюка і Джамали та її родичів

Глава підконтрольного рф парламенту Криму володимир константинов заявив про "націоналізацію" майна екс-прем'єра України Арсенія Яценюка, співачки Джамали та її родичів Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на росЗМІ, пише УНН.
Зокрема, йдеться про земельні ділянки та житлову будівлю в Алушті, оформлені на родичів виконавиці.
"Останнім рішенням депутатів під націоналізацію також потрапили активи Арсенія Яценюка - бенефіціара компанії "Антей 2012", - сказав константинов.
За словами голови парламенту, вилучено навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку в Ялті, які раніше належали колишньому українському прем'єру.
Раніше російська влада Криму стверджувала, що виручила від продажу "націоналізованого" майна українських громадян у Криму 1,7 мільярда рублів.
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