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Костін: Правоохоронці розслідують 168 кримінальних проваджень щодо депортації українських дітей до рф

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Українські правоохоронці розслідують 168 кримінальних проваджень, які стосуються примусового переміщення та депортації українських дітей на окуповані території та до рф, є розуміння того, що таких випадків у реальності більше, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів у вигляді примусового переміщення та депортації українських дітей об'єднує 168 проваджень і перебуває під безпосереднім контролем спеціалізованого підрозділу Департаменту у справах дітей", - сказав Костін під час вебінару Bring kids back у четвер у Брюсселі.

За його словами, у розслідуванні таких фактів беруть участь прокурори, які мають досвід роботи з дітьми, оскільки необхідно забезпечити підхід, орієнтований на жертву, а також дотриматися інтересів дитини.

Генпрокурор нагадав, що в межах розслідування щодо депортації українських дітей уже є певний прогрес, повідомлено про підозру депутату держдуми рф, дружині лідера фракції у федеральних зборах, які безпосередньо причетні до депортації українських дітей, керівнику так званого департаменту охорони здоров'я окупаційної влади Херсонської області, заступнику начальника так званого відділу молодіжної політики, сім'ї та спорту військово-цивільної адміністрації окупаційної влади в Херсонській області.

"Паралельно ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, який видав свої перші ордери на арешт (у березні 2022 року) володимира путіна та російської дитячої омбудсменки марії львової-бєлової саме за воєнні злочини у вигляді примусового переміщення та депортації українських дітей до росії", - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо кількості кейсів із депортації, Костін наголосив: "Цифра, яку ми використовуємо в наших справах публічно - це інформація національного інформаційного бюро, ця цифра відповідає офіційній інформації української влади. Звісно, у нас є маса інформації, і цифра потенційно більша".

Костін також уточнив, що один кейс не означає факту депортації однієї дитини. "Один кейс може містити сотні дітей, тому що є абсолютно різні ситуації".

діти, Костін, депортація
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