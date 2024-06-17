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Лубінець: Лояльні до росії країни запропонували Україні допомогу у поверненні викрадених окупантами українців

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Під час Саміту миру у Швейцарії Україна несподівано отримала пропозиції допомоги з боку тих держав, які вважаються лояльними до росії. Питання стосувалося повернення викрадених російськими окупантами українців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Водночас, омбудсмен не уточнив, які саме країни зробили відповідну пропозицію.

"Деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з рф, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", – сказав Лубінець.

Він розповів, що питання повернення українських полонених з росії обговорювалося у закритому режимі. Це дозволило багатьом країнам висловити свою справжню думку з приводу дій росії і презентувати напрацювання щодо повернення українців.

Лубінець
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