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32% українців зовсім не підтримують новий закон про мобілізацію, - опитування

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Серед українців немає вираженого ставлення до закону про мобілізацію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у рамках проєкту Mobilise з 26 травня до 1 червня.

Респондентів просили висловити згоду або незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію". 34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням, 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися.

"Незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим паче не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу). Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас іще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими закону або мати стримане, нейтральне ставлення", - наголошується в пресрелізі на сайті КМІС за результатами опитування.

При цьому 58% українців згодні з твердженням, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах, і Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно. Не згодні з таким твердженням 30% респондентів.

"Частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%), проти наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно. При цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з росією мають бути винесені на референдум (не згодні з цим – 25%)", - зазначають у КМІС.

опитування, КМІС
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