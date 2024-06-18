Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Українцям розповіли, навіщо потрібна довідка про відсутність корупційних правопорушень

114

Довідка про відсутність корупційних правопорушень – це офіційний документ, який підтверджує, що фізична або юридична особа не має судимості за корупційні злочини.

Факти ICTV дізнавалися, де та як можна отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень.

Довідка надається, якщо звернулася фізична чи юридична особа, або її уповноважений представник.

Сфера використання довідки про корупцію:

Для участі в державних тендерах та закупівлях.

З метою отримання ліцензій та дозволів на ведення господарської діяльності.

Для працевлаштування на державну службу або в органи місцевого самоврядування.

З метою вступу до навчальних закладів на державну форму навчання.

Щоб отримати візу для в’їзду до деяких країн.

Щоб перевірити відомості про людей, які є кандидатами на зайняття посад, що пов’язані з функціонуванням держави або місцевого самоврядування.

Запит може надходити від правоохоронних органів, якщо потрібна інформація при кримінальному чи адміністративному провадженні.

Як отримати довідку про відсутність корупційних правопорушень

Довідка про корупцію на фізичну особу надається Національним агентством з питань запобігання корупції.

Як отримати довідку про корупцію, інструкція:

Для цього потрібно увійти в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та натиснути Довідки.

Можна обрати Отримати довідку для фізичної (юридичної) особи або Перевірити вже видану довідку. Варто Завантажити документ з особистим цифровим підписом.

Після отримання паролю захисту ключа потрібно натиснути Отримати довідку. Зазвичай довідка видається протягом однієї години. Плата за отримання цього документа відсутня.

У наданні послуги можуть відмовити, якщо буде відсутній електронний цифровий підпис.

Довідка містить відомості, які вказані у реєстрі. Це інформація про юридичну особу, якщо щодо неї застосовуються заходи кримінально-правового характеру. У документі зазначаються прізвище ім’я по батькові особи, дата набрання законної сили судового рішення, інформація про притягнення фізичної особи до відповідальності за корупційне правопорушення.

Зазначається дата та номер судового рішення і судової справи, а також найменування суду, яким було ухвалено судове рішення.

корупція
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 18 июня 2024
Понедельник, 17 июня 2024
Воскресенье, 16 июня 2024
Суббота, 15 июня 2024
Пятница, 14 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023