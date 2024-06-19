Железняк: Органам місцевого самоврядування дозволили фінансувати підрозділи Сил оборони

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування фінансувати підрозділи Сил оборони на час дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За словами депутата, законопроєкт №9559д у другому читанні підтримали 303 парламентарії.

Документ розширює повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану, врегульовує порядок проведення їхніх дистанційних засідань.

Законом передбачене розширення повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад із будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Також розширюються повноваження щодо затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм.

Окрім того, місцеві ради, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та постійні депутатські комісії зможуть за потреби проводити дистанційні засідання в режимі відеоконференції.

Крім того, закон удосконалює механізм призначення сільського, селищного, міського голови на посаду начальника відповідної військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів).

Документ також розширює можливості призначення посадовців місцевого самоврядування, які перебувають у простої, тривалих відпустках без збереження заробітної плати.