Китай та Єврокомісія домовилися розпочати консультації щодо збільшення мит на електромобілі

Міністр комерції Китаю Ван Веньтао та виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс домовилися розпочати консультації щодо ситуації зі збільшення мит Євросоюзу на китайські електромобілі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

“Сторони домовилися в суботу розпочати консультації щодо антисубсидіарного розслідування ЄС стосовно китайських електромобілів”, ‒ зазначає видання.

Як повідомляється в пресрелізі китайського міністерства, консенсусу досягнули під час відеоперемовин посадовців.