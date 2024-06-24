Три країни засудили військову співпрацю між КНДР та росією, - ЗМІ

США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та росією, включаючи продовження поставок зброї до рф. Про це йдеться у спільній заяві представників трьох країн, розміщеній на сайті Держдепу США.
У заяві наголошується, що розвиток "партнерства" між КНДР і росією, про що свідчить підписання "Договору про всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту правителя рф володимира путіна до Пхеньяна 19 червня, "має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у збереженні миру і стабільності на Корейському півострові, підтримці глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї, а також у підтримці народу України в його боротьбі за свободу і незалежність проти жорстокої агресії росії".
Країни підтвердили свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну та безпекову співпрацю з метою протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки, та запобігання ескалації ситуації.
"Зобов'язання США щодо захисту Республіки Корея та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея і Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації і повернутися до переговорів", - йдеться у заяві.
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