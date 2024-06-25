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Стефанішина: Україна стала на незворотний шлях західної інтеграції

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Україна стала на незворотний шлях курсом західної інтеграції після того, як Європейський Союз погодився офіційно розпочати переговори про вступ.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Associated Press, пише УНН.

«Україна рухається швидко, не пропускаючи жодних елементів процесу, не вимагаючи жодної знижки. Це найвища воля українського народу. І це незворотність. І ви бачили, як українці відстоюють свій вибір», – каже Стефанішина.

Вона очолить відкриття переговорів про вступ у вівторок у Люксембурзі, до делегації приєднаються ще кілька високопосадовців уряду. Очікується, що на церемонії запуску виступить президент України Володимир Зеленський, однак Стефанішина не уточнила, у якому форматі це буде.

Вона зазначила, що минуло близько двох років, з того моменту, як Україна подала заявку на членство. Хоч війна ще триває, але процес приєднання вже розпочинається.

«Наступні півроку будуть вирішальними для ключових учасників переговорів. Процес вступу та членство України є головним пріоритетом нашого президента. Україна трохи божевільна і одержима процесом вступу до ЄС», - додала вона.

Стефанішина
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