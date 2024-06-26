Країни ЄС узгодили кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови ЄК на другий термін

Лідери держав-членів Євросоюзу узгодили висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії (ЄК), повідомляє у вівторок агентство DPA із посиланням на джерела.
"Лідери країн ЄС, які брали участь в обговоренні кандидатур на ключові посади в блоці, погодилися на кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови ЄК", - йдеться в повідомленні DPA в соцмережі X.
Кандидатуру, про яку потім офіційно оголосять лідери країн ЄС, згодом має затвердити Європейський парламент. Голосування в Європарламенті заплановано на 27-28 червня.
Крім фон дер Ляєн, як раніше повідомляло іспанське держагентство EFE, розглядали можливість висування кандидатур прем'єрів Португалії та Естонії Антоніу Кошти і Каї Каллас.
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