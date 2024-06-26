ФГВФО: В Україні вперше від початку 2024 року зафіксували реальний приріст депозитів

У травні в Україні вперше від початку 2024 року зафіксували реальний приріст депозитів – не шляхом переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

"Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Проте вперше за поточний рік фіксується реальний приріст депозитів", – йдеться у повідомленні.

Від початку 2024 року загальний приріст вкладів фізичних осіб, включно з фізособами-підприємцями (ФОП), у банках України склав 31,3 млрд грн.

Станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізосіб (зокрема ФОП) становила 1,26 трлн грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок червня:

→ вклади у національній валюті – 814,6 млрд грн (+13,0 млрд грн за травень);

→ вклади в іноземній валюті – 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня становила 3,3%, а сума їхніх вкладів склала 138,8 млрд грн (11,0% від загальної суми вкладів).

У Фонді нагадали, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Учасниками Фонду гарантування вкладів є всі банки України. Станом на 1 червня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 63 банки.

Під час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування або припинення його дії на вклади фізичних осіб (і ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після закінчення тримісячного строку від дня скасування або припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 000 грн.