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Кудрицький: Неможливо перемістити важливі енергетичні об’єкти під землю

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В "Укренерго" вважають неможливою реалізацію стратегію захисту енергетичної інфраструктури України від російських атак через переміщення важливих об’єктів під землю.

Про це розповів в інтервʼю hromadske голова правління Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький.

"Це неможливо. Магістральні високовольтні підстанції, великі електростанції, які займають площу в, умовно, 200 гектарів, ми ніяк під землю не сховаємо. Під землю можна сховати тільки окремі елементи цих об'єктів, наприклад, системи управління",- зазначив він.

За словами Кудрицького, автотрансформатори доводиться захищати, не ховаючи їх під землю, бо це було б надзвичайно дорого й довго, а саме шляхом накриття.

"Всю країну під землю не сховаєш, це теж треба розуміти. Треба підходити до питання інженерного захисту дуже прагматично і раціонально. До прикладу, є елементи підстанцій, які є дуже стійкими. І навіть якщо в них прилітає одна чи дві ракети, все одно ми знаходимо резервні схеми живлення і через 3–8 годин відновлюємо енергоживлення для споживачів”, - додав він.

Керівник “Укренерго” вказав, що складні та дорогі елементи, такі як автотрансформатори, генератори чи турбіни на електростанціях, яких немає на складах, а виготовлення яких потребує значного часу, вимагають захисту або виключно засобами протиповітряної оборони, або в комплексі з інженерними системами, як це реалізовано на підстанціях самої НЕК.

"Коли тисячі ракет і дронів летять на обʼєкти енергетики, неможливо очікувати, що нічого не вийде з ладу — пошкодження точно будуть. Наша задача в тому, щоб енергосистема попри це продовжувала функціонувати як єдине ціле", - зазначив очільник.

Голова правління держкомпанії додав, що навіть у разі тимчасових перебоїв з електропостачанням в окремих містах необхідно бути готовими до оперативного вирішення ситуації.

Укренерго, Кудрицький
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