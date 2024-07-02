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Світовий банк змінив Регіонального директора у справах країн Східної Європи

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Світовий банк призначив Боба Сома на посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи.

Про це повідомляє пресслужба Світового Банку.

З 1 липня Боб Сом працюватиме у Києві та керуватиме програмами Банку в Україні та Молдові. Його основними завданнями будуть співпраця з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами у цих країнах, а також нагляд за реалізацією портфельних та інформаційних продуктів. Він також тісно співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією IFC та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій MIGA для зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором.

Зазначимо, що до Боба Сома посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи обіймав Аруп Банерджі.

Пресслужба Світового банку повідомляє, що Боб Сом має значний професійний досвід у структурі Світового банку, де він працює з 1998 року. До цього призначення Сом обіймав відповідальні посади Директора з фінансового управління та Директора з операційної політики у штаб-квартирі Світового банку у Вашингтоні.

На попередніх посадах Боб Сом здійснював стратегічне керівництво та забезпечував підтримку країнам Африки,Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у реалізації проектів з протидії COVID-19. Крім того, він координував оперативну взаємодію з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад 10 мільярдів доларів США.

Також, він має ступінь магістра міжнародного управління та ступінь бакалавра з бізнес адміністрування. На посаді Регіонального директора у справах країн Східної Європи він змінив Арупа Банерджі, який обіймав цю посаду з липня 2020 року.

Світовий банк, Боб Сом
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