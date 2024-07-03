Світовий банк оприлюднив дані, де Україна вперше увійшла до категорії країн з доходами вищими за середні, через економічне зростання у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба банку, пише УНН.

«Зміна класифікації України у бік підвищення стала наслідком відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із триваючим скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% з початку вторгнення з росії», - йдеться у заяві.

За інформацією Світового банку, ріст цін на місцеві товари та послуги сприяв збільшенню номінального внутрішнього продукту на душу населення на 18,5%.

Попри тяжкі втрати економіки України через російське вторгнення, реальний економічний ріст у 2023 році значною мірою був пов'язаний з активізацією будівельної галузі, яка зросла на 24,6%. Це відображає значне збільшення інвестицій, що на 52,9% підтримували відновлювальні заходи в Україні після постійних руйнувань.