У Чехії запустили виробництво для України дронів «Leleka-LR» та «Булава»

У Чехії компанія Ukrainian-Czech Company (UAC) запустила виробництво безпілотників для України. Йдеться про серійне виробництво розвідувальних дронів «Leleka-LR» та ударних «Булава».

Про це повідомляє чеський портал E15.

«У листопаді ми розпочали пробну експлуатацію, у квітні – серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник – українська армія», – зазначив виконавчий директор компанії Павло Булант.

UAC – це філія приватної української компанії DeViRo, яка з 2014 року займається розробкою та виробництвом безпілотників військового типу.

Підприємство розташоване в чеському місті Колін, а його потужності дозволяють забезпечити постачання близько сотні розвідувальних та ударних безпілотників на рік.