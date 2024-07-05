Гетманцев: Сфера азартних ігор за півроку сплатила податків майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Сфера азартних ігор за січень-червень 2024 року сплатила 8,4 млрд грн податків до бюджету, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив голова парламентського комітету Із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"При цьому податок на прибуток збільшився в 7,3 раза до попереднього року, а ПДФО - на 26,1% (до речі, така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати)", - написав він у телеграм-каналі.

Голова комітету Ради додав, що в червні галузь сплатила в 1,9 раза більше податків порівняно з червнем минулого року.

Як повідомлялося, перший заступник голови комітету Ярослав Железняк інформував, що гральний бізнес України в січні-червні 2023 року сплатив 2,94 млрд грн податків, що, зі свого боку, у 14 разів більше, ніж за зіставний період 2022 року. За оцінками Железняка, держбюджет 2022 року отримав лише 1,056 млрд грн доходів від грального бізнесу, хоча перед легалізацією ринку було анонсовано надходження щонайменше 12 млрд грн на рік.