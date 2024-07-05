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За перше півріччя 2024 року в Україні кількість ФОПів, що закриваються, зросла на 54%

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За перше півріччя 2024 року в Україні закрили понад 90 тис. ФОПів.

З них 12 тис. у Києві, йдеться в аналізі YouControl.Market.

Проти минулого періоду кількість закритих ФОПів зросла на 54%.

На 15% зріс показник закриття компаній, у січні-червні припинили діяльність понад 1,5 тис. підприємств.

Найбільше ФОПів закрилося у травні та січні – понад 16 тис. щомісяця.

У Харкові припинили діяльність 5300 ФОПів, 3800 - в Одесі, 3300 - у Дніпрі та 2800 - у Львові.

Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки.

Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі - понад 29 тис. (приріст проти 2023 року становить 44,8%), інформаційних технологій - майже 16 тис. (65,9%) та інших послуг - 9,7 тис.(60,8%).

Приріст закриття компаній становить 15% проти аналогічного періоду 2023 року. Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200. У Дніпропетровській обалсті закрили 187, Львівській - 127 та Запорізькій - 96.

Секторами-лідерами за кількістю закритих підприємств стали гуртова торгівля - 194 компанії, операції з нерухомістю - 148 та будівництво - 95.

За перше півріччя в Україні зареєстрували понад 13 тис. нових компаній та майже 148 500 ФОПів.

ФОП
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