За перше півріччя 2024 року в Україні кількість ФОПів, що закриваються, зросла на 54%

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили понад 90 тис. ФОПів.
З них 12 тис. у Києві, йдеться в аналізі YouControl.Market.
Проти минулого періоду кількість закритих ФОПів зросла на 54%.
На 15% зріс показник закриття компаній, у січні-червні припинили діяльність понад 1,5 тис. підприємств.
Найбільше ФОПів закрилося у травні та січні – понад 16 тис. щомісяця.
У Харкові припинили діяльність 5300 ФОПів, 3800 - в Одесі, 3300 - у Дніпрі та 2800 - у Львові.
Чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки.
Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі - понад 29 тис. (приріст проти 2023 року становить 44,8%), інформаційних технологій - майже 16 тис. (65,9%) та інших послуг - 9,7 тис.(60,8%).
Приріст закриття компаній становить 15% проти аналогічного періоду 2023 року. Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200. У Дніпропетровській обалсті закрили 187, Львівській - 127 та Запорізькій - 96.
Секторами-лідерами за кількістю закритих підприємств стали гуртова торгівля - 194 компанії, операції з нерухомістю - 148 та будівництво - 95.
За перше півріччя в Україні зареєстрували понад 13 тис. нових компаній та майже 148 500 ФОПів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023