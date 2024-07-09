Шмигаль: Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів лікарні "Охматдит"

Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" на доручення Президента України Володимира Зеленського.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 8 липня.
Шмигаль зазначив, що російські терористи завдавали цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, запустивши майже 40 ракет по мирних містах України.
"Наслідки цієї варварської атаки розглянемо на найближчому засіданні Уряду. Дав доручення МОЗ, Мінекономіки, Мінфіну невідкладно опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим. Також на доручення Президента України Уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - повідомив прем'єр-міністр.
Розбір завалів триває, рятувальники працюють на місці ракетного удару РФ. Шмигаль наголосив, що розраховує на висновки від міжнародних партнерів щодо російського терору та дієвої відповіді на нього.
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