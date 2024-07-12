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Президент Фінляндії: Війна путіна в Україні зазнала фундаментального краху

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Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що саміт НАТО хоче передати владіміру путіну чіткий сигнал: його війна в Україні зазнала фундаментального краху.

Про це Стубб сказав під час спілкування зі ЗМІ в межах саміту НАТО, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент назвав дуже позитивним факт, що в НАТО і ЄС за останні два-три роки союзники стали дуже згуртованими.

"Меседж, який ми хочемо передати путіну, – це те, що його агресивна війна зазнала фундаментального краху",– підкреслив Стубб.

Він наголосив, що путін хотів захопити Україну і заперечував її незалежність, суверенітет й національну ідентичність, а також намагався посварити західних партнерів і не допустити розширення НАТО.

"Вишенькою на торті є те, що є два нових союзники у вигляді Фінляндії та Швеції, і ми зараз надсилаємо чітке повідомлення путіну, що ми будуємо міст для членства України в НАТО, що є незворотним",– зазначив фінський лідер.

Стубб підкреслив, що він "кардинально не згоден" з позицією Віктора Орбана, щоб вести переговори з авторитарними режимами, які порушують міжнародне право і здійснюють колоніальні війни. За його словами, Орбан зі своєю позицією є в абсолютній меншості у ЄС.

Фінляндія, Стубб
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