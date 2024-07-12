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Укренерго: Ситуація в енергосистемі почне покращуватись наприкінці липня

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Ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня, а якщо не буде нових масованих атак по енергосистемі України, то у вересні-жовтні з'являться непогані шанси уникати відключень.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, ситуація в енергосистемі покращиться, як тільки спаде спека і вийдуть з планового ремонту енергоблоки атомних електростанцій.

"Коли спека спаде, ми очікуємо, що це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня, і також буде невдовзі певне збільшення доступної нам генерації в енергосистемі – ситуація почне покращуватися", - розповів він.

Кудрицький наголосив, що магічним чином за один день світла більше не стане, але на початку осені з'являться шанси уникати масових і повторюваних відключень.

"В серпні ситуація буде ще трохи кращою. І у вересні-жовтні навіть маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як ми маємо в липні. Тобто, треба ще певний час, уже не такий тривалий, потерпіти – і ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі", – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому він може бути як покращитися так і погіршитися, залежно від того скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде зима.

Укренерго, Кудрицький
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