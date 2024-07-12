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Ердоган запевняє, що почав роботу з відновлення зернової угоди

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Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся зі президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня, на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Під час переговорів він повідомив, що почав роботу з відновлення зернової угоди. Про це повідомляє пресслужба канцелярії президента Туреччини.

Як повідомляється, Зеленський та Ердоган обговорили перебіг українсько-російської війни, а також регіональні та глобальні питання.

«Заявивши, що Туреччина продовжує докладати зусиль для того, щоб завершити українсько-російську війну справедливим миром. Президент Ердоган додав, що розпочалися зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи», – зазначили в канцелярії Ердогана.

Президент Туреччини також наголосив, що його країна готова до будь-якої ініціативи, зокрема посередництва, щоб «закласти основу для миру» .

Про зустріч з Ердоганом також повідомив й Зеленський.

«Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив Президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень саміту миру.

Ердоган, зернова угода
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