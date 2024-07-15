Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ООН: До 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн осіб

125

Населення України до 2100 року скорочуватиметься. На початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб. Таких висновків дійшли в ООН.

Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме - 10,3 млрд осіб.

Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться - до 10,2 млрд.

При цьому, згідно даним доповіді, очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже 84 роки.

ООН, населення
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 15 июля 2024
Воскресенье, 14 июля 2024
Суббота, 13 июля 2024
Пятница, 12 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023