ООН: До 2100 року населення України скоротиться до 15,3 млн осіб

Населення України до 2100 року скорочуватиметься. На початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб. Таких висновків дійшли в ООН.
Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме - 10,3 млрд осіб.
Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться - до 10,2 млрд.
При цьому, згідно даним доповіді, очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже 84 роки.
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