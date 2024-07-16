Юрист: Опіка й догляд за батьками з інвалідністю є підставою для отримання відстрочки від мобілізації

Опіка й догляд за батьками з інвалідністю І та ІІ групи є підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла Тіна Клецько, юрист практики сімейного права адвокатського бюро "Приходько та Партнери".

Яка різниця між опікою та доглядом

Згідно з частиною 1 пунктів 9, 10, 13 статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", як опіка, так і догляд за батьками з інвалідністю І та ІІ групи є підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

Водночас "опіка" та "догляд" - два різних юридичних поняття, які мають свої особливості й правові наслідки.

Основною відмінністю між опікою та доглядом є порядок оформлення.

Крім того, значною відмінністю між цими поняттями виступають строки оформлення:

судовий процес оформлення опікунства через визнання особи недієздатною, частіше за все займає від шести календарних місяців

процедура встановлення догляду через органи виконавчої влади займає орієнтовно до двох календарних місяців

Основне про опікунство

Юрист пояснила, що опікунство встановлюється в судовому порядку, в той час, як догляд встановлюється через органи виконавчої влади (районні державні адміністрації, управління соціального захисту населення) - як соціальна послуга.

Тобто опікунство - це правовий статус, який надається особі або установі для захисту прав та інтересів людини, яка не усвідомлює своїх дій та не може самостійно себе обслуговувати через стан здоров'я (зокрема, когнітивні та/або психічні розлади).

Опікуна призначає суд - на підставі медичних висновків та рекомендацій органів опіки та піклування.

Опікун несе відповідальність:

за здійснення правочинів від імені підопічного

за управління його майном

за забезпечення утримання та догляду за підопічним

"Опікунство можна встановити також над особою, з якою ви не маєте родинних звʼязків", - додала експерт.

Однак, це можливо тільки у випадку відсутності інших рідних та осіб, які зобов'язані здійснювати опіку в такої особи.

Що варто знати про догляд

В той самий час догляд - це соціальна послуга, яка передбачає надання фізичної підтримки людині з інвалідністю, і включає:

допомогу у повсякденних справах (таких як допомога в побуті, мінімізація фізичних навантажень)

медичний супровід

соціальну та психологічну підтримку

Згідно з чинним законодавством, догляд з метою отримання відстрочки від мобілізації може встановити тільки родич першого, другого або третього ступенів споріднення.

Отже, встановлення догляду над особою, з якою у вас немає родинних зв'язків є неможливим.

Чи завжди особа з інвалідністю є недієздатною

За словами Клецько, особа з інвалідністю не завжди є недієздатною.

Крім того, така людина частіше за все потребує саме догляду, а не опіки.

Як приклад можна навести ситуацію, коли один із ваших батьків є особою з інвалідністю ІІ групи (встановленої внаслідок загального захворювання, без наявності психічних та когнітивних порушень) - у такому випадку визнання особи недієздатною та встановлення опіки неможливе.

Натомість якщо в одного з батьків не встановлено жодну групу інвалідності, проте діагностовано хворобу Альцгеймера - це є підставою для визнання особи недієздатною.

Важливо також, що при встановленні догляду й опіки обов'язковим фактором є факт спільного проживання доглядальника/опікуна та особи, за якою здійснюватиметься догляд (підопічного).

"Тобто встановлення опіки передбачено через органи судової влади при визнанні особи повністю недієздатною (що має фізичні вади направлені на психічні та когнітивні порушення), що передбачає потребу у повному утриманні, піклуванні, відповідальності за особу", - пояснила юрист.

Водночас оформлення догляду існує як позасудова процедура (догляд здійснюється за особами, стан здоров'я яких передбачає потребу у допомозі та підтримці для можливості реалізації особистих потреб, прав і свобод).

Опіка та догляд: як оформити відстрочку

Нині до процедури встановлення факту здійснення догляду напряму залучено органи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - згідно з параграфом 61 постанови Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Це, на думку експерта, може ускладнити процедуру його встановлення.

"У питанні про призначення опікуна на етапі вибору військовозобов'язаного як кандидата опікуна недієздатної особи, необхідно врахувати доцільність призначення саме його, а також, чи склалися між заявником та недієздатною людиною особисті приязні взаємини, чи є у нього інші близькі родичі, які могли б виконувати обов'язки опікуна", - розповіла Клецько.

Вона пояснила, що у випадку оформлення відстрочки на підставі встановлення догляду основним необхідним документом є Акт встановлення факту здійснення догляду.

Відповідно у випадку отримання відстрочки після встановлення опіки, такими документами є:

рішення суду про визнання особи недієздатною

рішення суду про призначення опікуна

З урахуванням вищезазначеного, за наявності в особи необхідних документів для отримання відстрочки від призову на військову службу, наступним етапом є:

написання заяви на надання відстрочки від призову на військову службу

подання такої заяви (разом із додатками, передбаченими постановою КМУ №560) до ТЦК та СП - особисто військовозобов'язаною особою

"Опікунство та факт здійснення догляду слугує підставою для відстрочки, тому якщо ви прагнете спростити та пришвидшити процес, не зволікайте та звертайтесь до фахівців-юристів", - підсумувала експерт.