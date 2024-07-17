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У Мінстратегпромі роз’яснили особливості бронювання працівників ОПК

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Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як передає Укрінформ, інформація оприлюднена на сайті міністерства.

«Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності», - йдеться в роз’ясненні.

Право отримати статус критично важливого можуть підприємства, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини або надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин. При цьому такі підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.

Перший - перебувати в стані виконання державного контракту з державним замовником у сфері оборони, бути залученим на підставі договорів в якості співвиконавця державного контракту, або прямого договору з військовими частинами.

Такі підприємства також можуть виконувати замовлення за договором щодо виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, у тому числі коштів благодійної допомоги, якщо поставка товарів відбувається до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування понад 50% від загального обсягу виробництва мають становити товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Другий критерій – бути учасником кластера Brave1 та отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

Окремо у Мінстратегпромі підкреслили, що безпосередньо бронюванням не займаються. Міністерство затверджує критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки, визначає відповідність підприємств, установ і організацій цим критеріям. А також визначає підприємства такими, що мають важливе значення для національної економіки, в тому числі в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу.

ОПК, бронювання
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