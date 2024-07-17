ЄС розглядає можливість повторного введення мит на імпорт деяких українських продуктів

Європейський Союз розглядає можливість повторного введення мит на імпорт українських меду, кукурудзи та м’яса птиці. Це рішення може бути ухвалене у рамках захисного механізму на випадок перевищення встановлених квот.
Про це розповів єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.
Запровадження мит зробить імпортні товари менш конкурентоспроможними, що може призвести до зменшення або повного припинення їх імпорту. Такий крок може негативно вплинути на українських виробників і економіку країни в цілому.
Войцеховський нагадав, що подібний захисний механізм уже застосовувався щодо трьох продуктів з України – цукру, яєць та вівса. Наразі Єврокомісія вивчає ситуацію з іншими агропродуктами.
За його словами, найближче до найближче до запровадження захисного механізму знаходиться мед, оскільки він досяг 89% від ліміту, кукурудза – 65% і мʼясо птиці – 59%.
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