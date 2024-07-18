Шмигаль: В межах Ukraine Facility ЄК виділяє Україні майже 4,2 млрд євро

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, заявив, що Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
"Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро", - наголосив Шмигаль.
Він висловив вдячність Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку.
"Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього", - зазначив Шмигаль.
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