Парламент ухвалив законопроект щодо надання права уряду призупиняти виплати за зовнішнім боргом

Парламент одразу у двох читаннях та у цілому ухвалив законопроєкт №11396, який дає право уряду призупиняти виплати за зовнішнім боргом.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
«Рада ухвалила одразу в двох читаннях законопроєкт №11396 щодо реструктуризації боргу. За в цілому – 231», - йдеться в повідомленні.
Саме урядовий проєкт закону після повторного засідання Комітету ВР з питань бюджету було винесено на голосування у зал парламенту.
Документом пропонується надати Кабінету Міністрів право призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.
«Схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня і оголосила про завершення операції у листопаді», - зауважила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Крім того, цим законопроєктом уряду дозволено взяти державний борг колишнього Укравтодору ($700 млн плюс відсотки), який Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури самостійно реструктуризувати не в змозі.
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