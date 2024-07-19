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Парламент ухвалив законопроект щодо надання права уряду призупиняти виплати за зовнішнім боргом

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Парламент одразу у двох читаннях та у цілому ухвалив законопроєкт №11396, який дає право уряду призупиняти виплати за зовнішнім боргом.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Рада ухвалила одразу в двох читаннях законопроєкт №11396 щодо реструктуризації боргу. За в цілому – 231», - йдеться в повідомленні.

Саме урядовий проєкт закону після повторного засідання Комітету ВР з питань бюджету було винесено на голосування у зал парламенту.

Документом пропонується надати Кабінету Міністрів право призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року.

«Схоже технічне рішення було вже використане в 2015 році, коли Україна прийняла Закон «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у травні, досягла принципових домовленостей з інвесторами в кінці серпня і оголосила про завершення операції у листопаді», - зауважила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Крім того, цим законопроєктом уряду дозволено взяти державний борг колишнього Укравтодору ($700 млн плюс відсотки), який Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури самостійно реструктуризувати не в змозі.

Железняк
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