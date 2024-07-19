Bloomberg: У торговельних відносинах між росією та Китаєм велики труднощі з платежами

Після останнього пакету санкцій США стало дуже складно або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю до держави-агресора росії, навіть використовуючи юань. Про це з посиланням на інформацію від топменеджерів трьох експортерів сировинних товарів повідомило агентство Bloomberg.
Деякі китайські покупці російських сільськогосподарських товарів також зіткнулися з проблемами з платежами цього місяця.
"Проблема стосується не лише сировинних товарів, таких як металургія та сільське господарство, а й інших галузей. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт транспортних засобів та автозапчастин з Китаю, який зараз є основним постачальником країни, може зупинитися через збої з розрахунками", - йдеться у матеріалі.
З кінця минулого року у рф також виникли труднощі з операціями з іншими великими торговельними партнерами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину, оскільки тиск США на кредиторів уповільнює транзакції. Торгівля з Індією також значно сповільнилася, зазначило видання.
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